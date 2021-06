Der US-Sportartikelriese Nike hat mit seinen Quartalszahlen selbst die optimistischsten Prognosen vom Tisch gefegt und für Jubel unter den Anlegern gesorgt. Die Aktie schoss am Freitag um 15 Prozent in die Höhe und knackte dabei ganz locker die letzten technischen Widerstände. Die Sache hat nur einen Schönheitsfehler.Die durch die Coronapandemie verursachte Delle im Filialgeschäft so gut wie ausgebeult und beim E-Commerce läuft es wie geschnitten Brot, so lässt sich das letzte Quartal bei Nike recht ...

