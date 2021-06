Der Umbau bei ThyssenKrupp läuft nach wie vor auf Hochtouren. Für die erfolgreiche Neuausrichtung braucht es vor allem Erfolge im Stahlsektor. Hier steht der aufwendige Wandel zu klimaneutralem Stahl an. Bei einem Besuch von Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Duisburger Hüttenwerk wurde dessen Bedeutung aber noch einmal untermauert.Die Stahlbranche sorgt derzeit für sechs Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland, 2,5 Prozent stammen alleine von ThyssenKrupp. Noch in diesem Jahrzehnt will ...

