Unterföhring (ots) -- Dreharbeiten der zweiten Staffel haben gerade begonnen- Ausstrahlung für 2022 in allen Sky Märkten geplantUnterföhring (ots) - Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Sky Original "Gangs of London" haben vor circa zwei Wochen begonnen. Neben bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel stoßen einige neue Darsteller hinzu. "Gangs of London" wird von Pulse Films in Zusammenarbeit mit Sister für Sky Studios und AMC produziert.In Staffel zwei gibt es ein Wiedersehen mit Sope D\u00ecrísù, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka und Asif Raza. Neu hinzu kommen Waleed Zuaiter ("Baghdad Central", "The Spy"), die französische Rapperin Jasmine Armando in ihrer ersten TV-Rolle, Salem Kali ("Un Prophete", "Dealer"), Aymen Hamdouchi ("SAS: Red Notice", "Criminal: UK") und Fady El-Sayed ("Baghdad Central", "A Private War")."Gangs of London" wurde kreiert von Gareth Evans und seinem kreativen Partner Matt Flannery. Die von Kritikern gelobte erste Staffel feierte in UK den erfolgreichsten Serienstart innerhalb der vergangenen fünf Jahre. In den USA war die Serie zum Launch des Streamingdienstes AMC+ im April zu sehen und war eine der am meisten gesehenen Serien des Anbieters. Darüber hinaus wurde die Serie in allen Sky Märkten, sowie weiteren europäischen Ländern, in Lateinamerika, Australien, Japan und zuletzt in China ausgestrahlt.Die neuen Episoden setzen ein Jahr nach den turbulenten Ereignissen der ersten Staffel ein. Londons Karte und Seele werden neu gezeichnet. Nach dem Zusammenbruch des Wallace-Dumani-Imperiums fehlt es an Ordnung. Es herrscht eine Stimmung wie beim amerikanischen Goldrausch, die Stadt ist bedroht von einer chaotischen und anarchischen Energie. Die Investoren betrachten London als ruiniert und versuchen einzugreifen. Sie beauftragen eine neue Gang, die Stabilität bringen soll. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Gang etabliert eine neue Art von Autorität, kaltblütig darauf ausgerichtet, andere Gangs zu unterwerfen. Alle, die in London Geschäfte machen wollen, müssen sich mit der neuen Gang arrangieren. In dieser unberechenbaren Welt müssen unsere Gangs entscheiden, wo ihre Loyalitäten liegen, wenn sie überleben wollen. Wer wird den Kampf um die Seele von London gewinnen?Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama, Sky Studios: "Mit einem solch herausragenden Kreativteam am Ruder, das eine brillant gewobene Geschichte für seine unglaubliche Besetzung entwickelt hat, bin ich hocherfreut, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von 'Gangs of London' begonnen haben. Das Warten auf die neuen Episoden mit der typischen Action und den unvergleichlich viszeralen Kampfsequenzen wird es definitiv wert sein. 'Gangs of London' hatte immensen Erfolg bei den Kritikern und ist ein großartiges Beispiel für das Engagement von Sky, Innovationen zu schaffen und den Zuschauern das beste filmische Storytelling zu bieten."Dan McDermott, President of Original Programming, AMC Networds und President von AMC Studios: "Wir begrüßen diese tollen neuen Darsteller an Bord der packenden Serie 'Gangs of London'. Die erste Staffel war ein überwältigender Erfolg und ist nun auch in den USA ein Kritikerliebling. Wir freuen uns darauf, dieses atemberaubende Abenteuer zusammen mit unseren Partnern bei Sky Studios, Pulse Films und Sister fortzusetzen."Thomas Benski CEO, Pulse Films: "Eines der entscheidenden Elemente, die den rekordverdächtigen Erfolg der ersten Staffel von 'Gangs of London' begründeten, war zweifelsohne die großartige Besetzung. Sie bestand aus einer schillernden, multikulturellen Mischung aus neuen und preisgekrönten, etablierten Talenten, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann zogen und Charaktere zum Leben erweckten, die den Fans ans Herz gewachsen sind. Wir arbeiten erneut mit unserer brillanten Casting-Direktorin Kelly Hendry zusammen und freuen uns, mit dem offiziellen Start der Produktion der zweiten Staffel neue und aufregende Charaktere in die Welt von 'Gangs of London' einzuführen und gleichzeitig Fan-Lieblinge aus der ersten Staffel wieder willkommen zu heißen."Staffel zwei von "Gangs of London" wurde von Zai Bennett, Sky UK's Managing Director of Content und Gabriel Silver, Executive Producer für Sky Studios, in Auftrag gegeben. Als Executive Producers fungieren auch die Creator Gareth Evans und Matt Flannery. Executive Producers seitens Pulse Films sind Thomas Benski, Hugh Warren, Helen Gregory sowie Jane Featherstone für Sister. Tom Butterworth ist der Lead-Autor und wird im Writersroom von Lauren Sequeira, Danusia Samal, Rowan Athale, Meg Salter und Elliot Warren unterstützt. Corin Hardy übernimmt den Lead-Regisseur und wird vier Episoden inszenieren. Marcela Said und Nima Nourizadeh übernehmen die Regie von jeweils zwei Episoden. Tom Butterworth und Corin Hardy sind auch Executive Producers der Serie.Staffel zwei wird in Deutschland auf Sky Atlantic ausgestrahlt und über Sky Ticket sowie Sky Q auf Abruf verfügbar sein. NBCU Global Distribution und Pulse Films teilen sich die weltweite Vermarktung auf.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der internationalen Hits "Babylon Berlin", Der Pass" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. 