Ab heute gibt das Team von aktienlust.tv wieder Vollgas. Die kleine Verschnaufpause haben sich Nicole, Mick und Jürgen zum genau richtigen Zeitpunkt genommen, denn unter dem Strich waren die letzten beiden Wochen bei leicht steigender Tendenz eher langweilig. Doch das wird sich in Kürze wieder ändern, wenn die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 gemeldet werden. Die ersten Vorboten wie Nike oder FedEx haben bereits geliefert, auch in dieser Woche steht mit dem Bericht von Micron Technology eine wichtige Branche, nämlich die Halbleiterindustrie, im Mittelpunkt des Anlagegeschehens. Das Hauptaugenmerk gilt aber ganz klar dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.