Hannover (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung hallt am Devisenmarkt weiterhin nach und hilft der Währung der Vereinigten Staaten, so die Analysten der Nord LB.Damit sei die psychologisch wichtige Marke von 1,22 USD pro EUR wieder aus dem Fokus der Marktteilnehmer gerückt. Die US-Notenbank blicke in der Tat zunehmend mit mehr Zuversicht auf die Wirtschaftslage in Nordamerika. Einige hochrangige Offizielle würden sich zwar wohl noch erfreulichere Daten vom US-Arbeitsmarkt wünschen, man sei sich aber wohl sehr bewusst, dass momentan vor allem ein Personalmangel eine noch kräftigere Erholung der Beschäftigungssituation zu verhindern scheine. Insofern sollte das FX-Segment zum Ende der Woche hin mit besonderem Interesse auf die aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA blicken. Es würden bereits Daten für den Berichtsmonat Juni gemeldet. ...

