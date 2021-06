Bosch vollzieht zum Jahreswechsel den langfristig vorbereiteten Generationswechsel an der Führungsspitze: Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach geht in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer. Und Dr. Volkmar Denner übergibt den Vorsitz der Bosch-Geschäftsführung an Dr. Stefan Hartung. Die Personalien bedeuten einen Umbruch nach einer Ära der konstanten Führung. Franz Fehrenbach ...

