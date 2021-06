About You, der "Otto-Ableger" (die Otto Stiftung und Michael Otto halten noch 36,4 Prozent und Benjamin Otto nochmals 7,1 Prozent) ist eine spannende Sache: Online-Modehandel wird weiter dynamisch an Bedeutung gewinnen, nicht nur wegen der Pandemie, wovon die Aktie tendenziell profitieren sollte. Wie sich die Aktie des Börsen-Newcomers weiter entwickeln wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...