ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 170 auf 185 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jay Sole resümierte in einer am Montag vorliegenden Studie ein außerordentlich starkes viertes Quartal des Sportartikelkonzerns. Er passte seine Gewinnerwartungen bis 2024 nach oben an und rechnet mit einem weiterhin guten Kursverlauf./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 06:02 / GMT



ISIN: US6541061031

