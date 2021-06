Große Lichtblicke für die Sonnenbranche. Es zeichnet sich für das zweite Halbjahr eine erste Entspannung ab, was die zuletzt stark steigenden Siliziumpreise angeht. "Es gibt keine Basis für weiter steigende Siliziumpreise", so etwa JinkoSolar im jüngsten Analystencall. Zwar bleibe der Engpass an Containern zum Transport von Solarmodulen zunächst bestehen, doch der Langfristausblick bleibt bullish.JinkoSolar rechnet mit "signifikanten Steigerungen des Absatzes in den nächsten Jahren." Eine neue Grafik ...

