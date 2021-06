Maritime Resources bereitet den Baustart der Goldmine in Neufundland akribisch vor. Um Transportkosten zu sparen, wurde nun die Sortiertechnologie verbessert.

Bessere Sortierung, höhere Metallgehalte!

Der Beginn der Bauarbeiten für die Hammerdown-Goldmine von Maritime Resources gewinnt wöchentlich an Kontur. Nun haben die Kanadier die Ergebnisse der neuen Sortiertechnologie bekannt gegeben. Dabei wird die Verdünnung des Erzes, des wertvollen Gesteins, durch Abraum reduziert. Am Ende steigt dadurch der Gehalt des Erzes, dass man dann in die 130 Kilometer entfernte Verarbeitungsanlage Nugget Pond abtransportieren möchte.

Weniger Kosten und weniger Treibhausgasemissionen

Diese verbesserte Sortierung spart Maritime Resources bares Geld, denn es müssendadurch weniger Gestein per LKW transportiert werden. Zudem reduziert das Unternehmen signifikant seinen CO2-Fußabdruck durch eingesparte Treibhausgasemissionen. Die Durchführung der Sortierttests mit einer Großprobe von 6.500 Kilogramm vom Hammerdown-Vorkommen fand übrigens in einer Testanlage von Tomra in Wedel bei Hamburg statt. Weitere Tests sind für die Orion-Lagerstätte des Unternehmens im Gange und für das Projekt Whisker ...

