TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Cherry, Erstnotiz im Prime Standard

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Assekurata-Marktausblick zur Lebensversicherung 2021 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Puma, Pressekonferenz zu neuen Innovationen bei Leichtathletik-Schuhen 15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report 10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW: Gründungsmonitor 2021 mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib 10:00 DEU: Treffen der G20-Außen- und Entwicklungsminister 12:00 DEU: "Brussels Economic Forum" der Europäischen Kommission (online) + 12.15 Panel mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zu Corona + 13.50 Eröffnungsansprache von Ursula von der Leyen

+ 1410 Gentiloni zu grüner und gerechter Erholung

+ 16.25 Debatte mit Vizepräsident Valdis Dombrovskis über strategische Autonomie und Protektionismus 13:00 DEU: Pk Bundesverband E-Mobilität (BEM) zu Ergebnissen der Sonderkommission zur Ladeinfrastruktur 18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen °

