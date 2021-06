DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Gewinnwarnung drückt Gurit

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag gezeigt. Marktteilnehmer sprachen von einem impulsarmen Handel und sommerlicher Lethargie. Im SMI tat sich wenig, was wohl auch der dünnen Nachrichtenlage geschuldet war. Der Index gewann 0,1 Prozent auf 12.009 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 27,15 (zuvor: 30,15) Millionen Aktien.

Wieder gesunkene Anleihezinsen lasteten etwas auf den Finanzwerten. Die Kurse der Banken CS Group und UBS sanken um 1,6 und 0,9 Prozent. Auch die Versicherer schwächelten.

Gesucht waren dagegen defensive Werte wie Nestle (+0,2%) oder die Aktien der Pharmahersteller Novartis (+0,3%) und Roche (+0,9%). Novartis vermeldete eine Personalie: Der bisherige Personalvorstand Steven Baert tritt von seinem Posten nach 15 Jahren im Unternehmen zurück. Sein Nachfolger wird Rob Kowalski, bisher Global Head Regulatory Affairs und US Head of Drug Development.

Mit der Diskussion um eine Wiederverschärfung der Einreise- und Quarantänevorschriften aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus gerieten Aktien der Reisebranche unter Druck. Dufry verbilligten sich um 7,9 Prozent und Flughafen Zürich um 3,5 Prozent. Auch die Aktien der stark vom Tourismus abhängigen Luxusgüterhersteller Richemont (-0,3%) und Swatch (-1,2%) verbuchten Verluste.

Unter den Nebenwerten verloren Gurit nach einer Gewinnwarnung 3,1 Prozent. Die Analysten von Baader Helvea sahen in der negativen Kursreaktion eine Einstiegschance, was die Verluste etwas begrenzt haben dürfte. Die kurz- und mittelfristigen Aussichten des Unternehmens und auch der Windenergiebranche hätten sich nicht verändert, begründeten die Analysten ihr Festhalten an der Kaufempfehlung für die Gurit-Aktie.

Dagegen stiegen die Aktien des Personaldienstleisters Adecco um 0,3 Prozent, nachdem sie von HSBC auf Buy hochgestuft worden waren, wie es aus dem Handel hieß.

