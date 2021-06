Die Wiener Börse hat den ersten Handelstag der neuen Woche mit klaren Verlusten bestritten. Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag 1,17 Prozent auf 3.440,85 Punkte. Der ATX-Prime gab um 1,15 Prozent auf 1.748,95 Zähler nach.Im Fokus stand europaweit die Delta-Variante des Coronavirus, hieß es am Markt. Sie ließ die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien auf den höchsten Stand seit mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...