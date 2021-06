Augsburg (ots) - Alexander Schroers ist seit 10 Jahre in der Naturheilpraxis Adhitana tätig und seitdem Spezialist für Osteopathie, Chiropraktik und integrative Medizin. Gerade chronische Infektionen und neurologische Probleme gehören zu seinem Arbeitsspektrum.Speziell wenn Sie nach "Chirotherapie Chiropraktik Haunstetten Siebenbrunn" suchen, haben Sie mit Alexander Schroers den goldrichtigen Experten gefunden.Seine Schwerpunkte in der Chiropraktik helfen Menschen, Gelenkblockaden zu lösen, hierfür werden sogenannte Manipulationstechniken angewandt. Das Gewebe entspannt sich durch das Lösen der Blockaden und der Körper kann sich regenerieren. Rückenschmerzen gehören klassischerweise zu den Bereichen der Chiropraktik. Solche Beschwerden zeigen sich oftmals auch in Verbindung mit Migräne, Kopfschmerzen und Schwindel. Der Heilpraktiker hilft dabei, diese Blockaden zu lösen und seinen Patienten einen beschwerdefreien Körper zu verschaffen.Die Chiropraktik darf in Deutschland jedoch ausschließlich von ausgebildeten Heilpraktikern und Ärzten angewandt werden. Die Praxis Adhitana (http://adhitana.de/) achtet hierbei jedoch sehr stark auf das Wohlbefinden Ihrer Patienten und verwendet ausschließlich sanfte Methoden, welche weder die Gelenke noch das Gewebe angreifen bzw. stressen. Der Heilpraktiker kann in der Chiropraktik auf über 10 Jahre Erfahrung zurückblicken und stellt diese seinen Patienten jederzeit zur Verfügung.Die Osteopathie hingegen ist eine Form der Medizin, welche Diagnosen und Behandlungen ausschließlich durch die Hände des Heilpraktikers erfolgen lässt. Auch diese Behandlung darf ausschließlich von ausgebildeten Heilpraktikern und Ärzten angewandt werden. Störungen und Blockaden werden somit durch manuelle Techniken gelöst. Der Patient wird hier von dem Experten Alexander Schroers im Gesamten behandelt und nicht nur das Symptom an sich.Generell sorgt der Heilpraktiker durch die Osteopathie für mehr Bewegungsfreiheit bzw. für das Lösen von Blockaden. Die physiologischen Funktionen werden mittels der speziellen Techniken wiederhergestellt. Die Osteopathie macht dann besonders Sinn, wenn der Patient über Schmerzen im Bewegungsapparat klagt. Hierzu zählen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen aber auch Magen-Darm-Probleme. Doch auch Entzündungen wie Schulterentzündung, Tennisarm oder Fersensporn können mit der Osteopathie gelindert werden.Das dritte Spezialgebiet des Heilpraktikers ist die Bioresonanztherapie. Diese Therapie ist mit Homöopathie und Akupunktur gleichzusetzen und stellt somit eine sinnvolle Ergänzung zur herkömmlichen Schulmedizin dar. Die Bioresonanztherapie erfolgt durch das Ermitteln von krankmachenden Frequenzen und das Entgegenwirken dieser Schwingungen. Diese Therapie erfolgt auch gerne zusätzlich mit Homöopathika, Pflanzenheilkunde und Nährstofftherapie. Gerade bei Stoffwechselerkrankungen wird die Bioresonanztherapie oftmals eingesetzt, aber auch bei Unverträglichkeiten oder Allergien. Das Schöne an dieser Therapie ist, dass sie komplett schmerzfrei verläuft und somit auch optimal für Kinder geeignet ist.Alexander Schroers beendete 2008 seine Ausbildung zum Heilpraktiker. Seine Prüfung wurde vom Gesundheitsamt Essen abgenommen. 2009 arbeitete er in Form eines Praktikums bei Dr. med. Amtenbrink in der Hausarztpraxis Überruhr. Er führt seit dem Jahr 2010 seine eigene Praxis Adhitana. Weiterhin verfolgt er die Tätigkeit als Dozent an der Paracelsusschule. Sein Ausbildungsschwerpunkt sind hier die Dorn-Therapie und der gesamte Bewegungsapparat. Er gilt als absoluter Spezialist für Chirotherapie und Chiropraktik.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Chirotherapie Chiropraktik Haunstetten Siebenbrunn ", erhalten Sie auf der Webseite http://adhitana.de/Pressekontakt:Alexander SchroersE-Mail: info@adhitana.deOriginal-Content von: Alexander Schroers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156742/4954462