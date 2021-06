Aktien von Tui, Lufthansa und Fraport zählen zu den Verlierern >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX TR am Montag um mehr als 1 Prozent ... » Nebenwerte-Blick: Agrana Tagesgewinner ... Dax aktuell: Dax schließt im Minus - Aktien von Tui, Lufthansa und Fraport zählen zu den Verlierern Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag in einer engen Handelsspanne und verliert am Ende leicht. Experten sprechen von einem simultanen Streik von Käufern und Verkäufern.

Den vollständigen Artikel lesen ...