Dank sinkender Corona-Infektionszahlen werden Anleger am Freitag bei Reise-Aktien wieder mutiger. Grund dafür ist die Aussicht auf Lockerungen internationaler Reisebeschränkungen, die die Kurse schon am Vortag aus dem Tal geholt hatte. Hinzu gekommen waren am Vortag anspruchsvolle Mittelfristziele des Billigfliegers Ryanair.Nach einem Medienbericht vom Vortag wird am Markt darauf spekuliert, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...