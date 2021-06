(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.06.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Montag überwiegend fester. TecDAX und NASDAQ legen zu. Papiere von Nordex und SMA Solar ziehen dabei an und an der Wall Street klettern einmal mehr Tesla nach oben. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.576 Punkte, belastet von Heidelberg Cement, Daimler und MTU Aero Engines. Auf der anderen Seite stehen Delivery Hero, ...

