Ahold Delhaize: die Kursrallye bei der AD-Aktie könnte bald starten? >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Das niederländische Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize sieht grundsolide aus. Günstige Einstiegsgelegenheit nach dem Rücksetzer. Details zum Long Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGeld.at.

Symbol: AD ISIN: NL0011794037

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie steht im Halbjahresvergleich bei einem Plus von circa 5.5 Prozent. Sie setzte nach dem letzten Pivot-Hoch zum 20er-EMA zurück und beginnt eine Seitwärtsrange etwas oberhalb der grünen Linie zu formieren.

Chart vom 28.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 24.68 EUR

Mein Expertenmeinung zu AD

Meinung: Das Unternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Zaandam betreibt diverse Einzelhandelsketten in Europa und den USA mit einem steigenden Anteil an Online-Verkäufen. Ahold Delhaize ist der viertgrößte europäische Lebensmittelfilalist. Im Jahr 2020 konnte zwar ein Umsatzplus von 13 Prozent erwirtschaftet werden, der Nettogewinn sank aber um gut 20 Prozent. Als Ursachen nannte man pandemiebedingte Kosten und Zahlungen an amerikanische Betriebsrentner. Da diese als einmalige Sondereffekte zu betrachten sind, gehen Analysten von einer mittelfristig positiven Entwicklung aus.

Setup: Die Seitwärtsrange der letzten beiden relativ kurzen Tageskerzen dient zur groben Markierung von Trigger und Stopp Loss. Das Kursziel emitteln wir mit der Measured-Move-Methode. Die Details zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AD.

Veröffentlichungsdatum: 28.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von