Die deutschen Aktien schlossen heute auf Indexebene leichter. In New York tendiert der breite Markt derzeit ebenfalls leichter, die Technologieaktien dagegen freundlich. Die Aktie von TUI litt heute unter der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus. Stärker zeigte sich heute die Aktie von Varta. Und auch die Aktien von Nordex und Heidelberger Druck schlossen höher.Die deutschen Aktien sind etwas leichter in die Börsenwoche gestartet. Zu Handelsschluss stand der DAX 54 Zähler tiefer bei 15.554 Punkten.Damit hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, ...

