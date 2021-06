Was für ein Irrsinns-Lauf: Nividia knackt an der Wall Street die 800-Dollar-Marke, nachdem der Konzern namhafte Unterstützung für die geplante 40-Milliarden-Dollar-Übernahme von ARM erhalten hat - von höchst unerwarteter Seite. Was die Anleger ebenfalls elektrisiert: der evorstehende Aktiensplit. Für einen Einstieg ist es nicht zu spät. Um satte 5,1 Prozent geht es am Montag für Nvidia in die Höhe. Zuvor hatten unter anderem Broadcom und Marvell Technology dem Chip-Hersteller ihre Unterstützung ...

