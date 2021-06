Bewerbungen für die BAI Global Innovation Awards 2021werden ab sofort entgegengenommen

BAI, eine gemeinnützige, unabhängige Organisation, die die am besten umsetzbaren Einblicke der Finanzdienstleistungsbranche bereitstellt, hat heute bekanntgegeben, dass ab heute Bewerbungen für die BAI Global Innovation Awards entgegengenommen werden. Mit den Awards wird die Bedeutung von Innovationen und Transformationen im Bankwesen ausgezeichnet. Mit diesen Awards sollen Innovatoren im Bereich Finanzdienstleistungen mit wegweisenden Produkten und Services, Tätigkeiten und Geschäftsprozessen zur Förderung von Kundenerfahrung, Effizienz und Unternehmensprofitabilität ausgezeichnet werden. Zu den bisherigen Gewinnern zählen u. a. Citi, Citizens Bank, Emirates NBD Bank, Fifth Third Bank, FNB und USAA.

Die BAI Global Innovation Awards stehen Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt offen, darunter Banken, Neobanken, Kreditgenossenschaften und Versicherungen sowie Lösungsanbieter und FinTech-Unternehmen, die den Verbrauchern Finanzdienstleistungen direkt anbieten. Das Programm, das seit fast 10 Jahren besteht, bietet eine ausgezeichnete Plattform, über die Unternehmen ihre Innovationskultur präsentieren und als führend in der Branche anerkannt werden können. Über die Vergabe der Awards wird eine internationale Jury aus Brancheninnovatoren und Influencern entscheiden.

In diesem Jahr gibt es bei den Awards sieben Kategorien. Sie stehen für entscheidende Bereiche der Branche, inklusive dreier neuer Kategorien mit den Schwerpunkten Compliance und Risiken, digitale Transformation sowie ESG (Umwelt-, soziale und Governance-Aspekte).

Die Kategorien bei den Awards sind 2021:

Compliance und Risikomanagement

Verbraucherprodukte und Services

Digitale Transformation

ESG (Umwelt-, sozial und Governance-Aspekte

Humankapital

Verbesserungen von internen Prozessen

Produkte und Services für kleine Unternehmen

Unternehmen können pro Kategorie bis zu drei Nominierungen einreichen. Nominierungen werden bis zum 23. August 2021 angenommen. Die Finalisten werden im November 2021 bekanntgegeben und die Auszeichnung der Gewinner erfolgt im Dezember 2021. Das Nominierungsformular finden Sie unter www.bai.org/globalinnovations.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt BAI seit mehr als 95 Jahren die am besten umsetzbaren Einblicke für die Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, tagtäglich intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir führen für mehr als 40 der führenden US-amerikanischen Banken tiefgreifende eigenständige Recherchen durch, unterstützen mehr als 2.100 Finanzdienstleister bei Schulungen für Compliance und professionelle Entwicklung, haben mit unseren BAI Banking Strategies-Berichten, Podcasts und Webinaren eine anerkannte, relevante Vordenkerrolle übernommen undbieten außerdemspezielle Veranstaltungen und Programme an. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

