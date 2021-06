Das US-Softwareunternehmen Sprinklr stieß bei seinem Börsengang in New York nur auf ein überschaubares Anleger-Interesse. Doch letztlich liefen sich die Investoren doch noch warm.? Niedrigerer Ausgabepreis bei Sprinklr-IPO ? Ziel bei Bewertung klar verfehlt ? Sprinklr noch immer in der VerlustzoneLicht und Schatten beim Sprinklr-IPO am 23. Juni: Das Unternehmen kam laut "ETF Nachrichten" auf eine Bewertung von rund vier Milliarden US-Dollar. Dies kann man positiv werten, wenn man ...

