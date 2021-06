Aktien steigen und steigen. Vor etwas mehr als einem Jahr schob die Hoffnung, dass am Ende doch nicht alles so schlimm sei, die Kurse an. Inzwischen scheint das Ende der Pandemie nah. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass die Zukunft viel Neues bringt und sich gerade etablierte Unternehmen ein großes Stück vom Kuchen sichern können. Doch welche Branchen sind wirklich interessant? Wir beleuchten zwei unterschiedliche Bereiche und gehen auf Chancen und Risiken ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...