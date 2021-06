The following instruments on XETRA do have their first trading 29.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.06.2021Aktien1 SE0016075337 OX2 AB2 SE0015811625 Brilliant Future AB3 SE0015961594 Corem Property Group AB CL D4 SE0015797873 LL Lucky Games AB5 FI4000507124 Puuilo Oyj6 SE0013460375 Xpecunia Nordic AB7 CA7273511088 Plant Veda Foods Ltd.8 SE0015962105 Qbrick AB9 MT0001710103 River Tech PLC10 US20717M1036 Confluent Inc.11 US31846B1089 First Advantage Corp.12 DK0061550811 Linkfire A/S13 FI4000507595 Spinnova Oyj14 DE000A3CRRN9 Cherry AG15 US59134N1046 Meta Materials Inc.Anleihen/ETF1 DE000DD5AW91 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank2 NO0011037327 Multitude SE3 USU04798AB73 At Home Group Inc.4 XS2356306642 Criteria Caixa, S.A.5 XS2354685575 EEW Energy from Waste GmbH6 XS2357032460 Shenzhen Expressway Co. Ltd.7 USN01007AA64 AES Andres B.V.8 US00138EAS37 AIG Global Funding9 US09659X2Q47 BNP Paribas S.A.10 US15135BAY74 Centene Corp.11 IT0005450249 Credit Agricole Italia S.p.A.12 ES0305545008 Fondo de Titulización - RMBS Prado VIII13 XS2333664717 Interpipe Holdings PLC14 USP90603AP97 Panama, Republik15 USG98239AA72 XP Inc.16 US29250NBF15 Enbridge Inc.17 US29250NBE40 Enbridge Inc.18 USU5561TAB99 Madison IAQ LLC19 USU5561TAA17 Madison IAQ LLC20 LU2153616169 AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR - HEDGED EUR21 LU2194449075 BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB