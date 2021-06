Der Reisekonzern TUI will seine im April begebene Wandelanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro um bis zu 190 Mio. Euro aufstocken. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung, insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen von Kreditfazilitäten der Förderbank KfW und zur späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten verwendet werden. Dazu bietet TUI institutionellen Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Mio. Euro an, die in neue und bzw. oder bestehende Namensaktien des Konzerns wandelbar sind. Diese neuen Wandelschuldverschreibungen werden - mit Ausnahme des Ausgabepreises - mit den gleichen Konditionen wie die bestehenden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit diesen konsolidiert. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen. Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TUI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de