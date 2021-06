DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SAP - Beim größten europäischen Softwarekonzern SAP droht die Schlammschlacht im Betriebsrat zu einem Problem für den Aufsichtsrat zu werden. Am Wochenende hat der Streit um die möglicherweise manipulierte Aufsichtsratswahl 2012 ein weiteres Opfer gefordert. Ralf Zeiger, Betriebsratsvorsitzender der SAP SE, ist ohne Angaben von Gründen überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Über weitere Details seiner Entscheidung habe er das Gremium nicht informiert, schrieb die bisherige Stellvertreterin und neue Interims-Betriebsratsvorsitzende Nathalie Boulay in einer knappen Mail an die Beschäftigten. (Frankfurter Allgemeine/Handelsblatt)

GERRY WEBER - Die deutsche Textilhandelskette Gerry Weber wurde Opfer eines Hackerangriffs. Das Unternehmen bestätigte dies auf Anfrage von Business Insider. Wie es aus Mitarbeiterkreisen hieß, ist dadurch das IT-System des Bekleidungshändlers deutschlandweit bereits seit einer Woche betroffen gewesen. Eine Unternehmenssprecherin sagte, dass der Angriff rechtzeitig entdeckt worden wäre, dennoch als Vorsichtsmaßnahme betroffene Systeme heruntergefahren wurden. (Business Insider)

MYTHERESA - Das Online-Luxusmodehaus Mytheresa plant eine deutliche Ausweitung seines Sortiments über Bekleidung hinaus. So schaue man sich den Bereich Kosmetik und Schönheitsprodukte an, sagte Vorstandschef Michael Kliger. Ein mehrwöchiger Test mit Produkten von Estée Lauder sei kürzlich erfolgreich verlaufen. "Zu unserer Kernkompetenz gehören sicherlich auch Uhren und Heimausstattung", erklärte Kliger weiter. (Welt)

SPACEX - Namhafte Satellitenbetreiber wie Viasat und SES kritisieren die Pläne von SpaceX. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen will mit bis zu 42.000 Satelliten weltweit schnelles Internet anbieten. Die Risiken seien erheblich, sagt Mark Dankberg, Executive Chairman von Viasat. Die große Menge an Satelliten könnte zu Kollisionen führen - in einem Lawineneffekt von Zusammenstößen könnten so viele Teile entstehen, dass der Weltallzugang erschwert wird. Auch seien Umwelteffekte wie durch das Verglühen der Satelliten nicht berücksichtigt, warnt SES-Chef Steve Collar. (Handelsblatt)

DEUTSCHE TELEKOM - Angesichts von massiven Investitionen in Netzinfrastruktur, die nötig sind, um den weiterhin explosionsartig wachsenden Datenverkehr zu unterstützen, rückt Telekom-Chef Tim Höttges vom Paradigma der Telekom als "Infrastrukturunternehmen" ab. "Wir müssen das Netz nicht unbedingt besitzen", sagte der Konzernlenker in einer Videobotschaft auf dem Mobile World Congress (MWC). Höttges geht davon aus, dass sich die Telekomgesellschaften mittelfristig das Geschäftsmodell einer "Telekom as a Service" zu eigen machen müssen. (Börsen-Zeitung)

MODULAIRE - Das deutsche Unternehmen Modulaire Group (früher: Algeco) mit Sitz in Kehl - ein Anbieter von modular zusammengesetzten Büroeinheiten - wird für 5 Milliarden Dollar vom Finanzinvestor TDR Capital an den Private-Equity-Arm des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield Asset Management verkauft, dem auch das Potsdamer-Platz-Ensemble gehört. (Börsen-Zeitung)

