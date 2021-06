DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Datensicherheit hat höchste Priorität - 3U TELECOM erneuert ISO 27001 Zertifizierung der Rechenzentren in Berlin und Hannover

Marburg (pta004/29.06.2021/07:00) - _ * Dreieinhalbtägiges Re-Audit durch TÜV Nord erfolgreich absolviert

Die 3U TELECOM GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), erhielt jetzt erneut die Zertifizierung nach ISO 27001 für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) in ihren Rechenzentren in Berlin und Hannover. Das ISMS beschreibt die Verfahren und Regeln innerhalb einer Organisation, die dazu dienen, die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrecht zu erhalten und fortlaufend zu verbessern. Für die Erneuerung des Zertifikats der international führenden Norm für Informationssicherheit nahm die TÜV NORD CERT GmbH als externe unabhängige Prüfinstanz ein dreieinhalbtägiges Re-Audit vor.

3U TELECOM ist nicht verpflichtet, sich zertifizieren zu lassen, erfüllt damit jedoch den eigenen Anspruch an ein Höchstmaß an Informationssicherheit von Kundendaten und Kundensystemen. Das anerkannte Gütesiegel dient Kunden und Partnern gegenüber als Beweis, dass Informationssicherheit tagtäglich gelebt wird - die Teilnahme an dem anspruchsvollen Audit schärft gleichzeitig das Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten. Neben der Geschäftsleitung, den Informations-, Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragten waren mehrere weitere Beschäftigte in die erfolgreiche Erfüllung der hohen Prüfanforderungen des Audits involviert.

"Unser ISMS wird ständig auf seine Aktualität und Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt", erläutert Uwe Knoke, der Geschäftsführer der 3U TELECOM GmbH, "denn höchste Daten- und Informationssicherheit haben für uns jederzeit oberste Priorität. Das erwarten unsere Kunden, das ist aber auch unser eigener Maßstab. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir das Thema Informationssicherheit als sich ständig weiterentwickelnden Prozess sehen und unsere Maßnahmen regelmäßig auf Aktualität und Wirksamkeit prüfen."

Über 3U TELECOM: Die 3U TELECOM GmbH mit Sitz in Marburg ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902). Im Dezember 2007 aus der Muttergesellschaft ausgegliedert, führt sie den bereits seit 1997 bestehenden Telekommunikationsbereich des 3U Konzerns erfolgreich in einer eigenständigen Gesellschaft fort. In den Bereichen Festnetztelefonie und digitale Netzinfrastruktur (Next Generation Network) bietet 3U TELECOM Geschäftskunden ein bewährtes Portfolio zuverlässiger Premium-Telekommunikationsdienste. In den eigenen Rechenzentren in Deutschland (Berlin, Hannover und Marburg) werden Lösungen im Bereich Colocation, Private Cloud, Virtualisierung und Managed Services angeboten. Technologien und Dienstleistungen werden kundenorientiert stetig weiterentwickelt.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

