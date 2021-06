Der DAX dürfte am Dienstag nahezu unverändert in den Handel starten. Zum Wochenstart hatte der heimische Leitindex leicht nachgegeben. Wie schon zum Wochenauftakt fehlen dem Markt zum Handelsstart am Dienstag klare Impulse. Diese könnten die im Handelsverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland liefern.Wenig Unterstützung erhält der deutsche Aktienmarkt aus den Vereinigten Staaten. Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt uneinheitliche geschlossen. Während der Dow Jones rund 150 Punkte an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...