Mit klaren Verlusten startete die heimische Börse in die neue Woche, der ATX musste gleich um 1,2% nachgeben. Auch in Wien herrschte auf Grund der neuen Beschränkungen im Reiseverkehr eine gedämpfte Stimmung, was besonders die Vertreter dieser Branche zu spüren bekamen, der Flughafen Wien musste 1,6% nachgeben, die Aktie des Airline-Cateringkonzerns Do & Co sackte um 3,5% nach unten. Von der Unternehmensseite her war die wichtigste Meldung des gestrigen Tages die abgesagte Übernahme der S Immo durch die Immofinanz, was sich besonders für den Übernahmekandidaten negativ auswirkte, der Titel sackte um 2,6% nach unten, Immofinanz musste 0,5% tiefer schliessen. Ansonsten gab es kaum Meldungen zu den einzelnen Unternehmen. Die Banken hatten einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...