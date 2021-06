Paris (www.fondscheck.de) - Die unabhängige internationale Fondsgesellschaft Comgest erweitert ihr Vertriebsteam, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Maximilian Neupert (28) wird zum 1. Juli 2021 die Position als Investor Relations-Manager in Düsseldorf übernehmen und sich in dieser Funktion um die Anforderungen vorwiegend institutioneller Investoren in Deutschland kümmern. ...

