FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Aromenhersteller Symrise beteiligt sich an einem schnell wachsenden Anbieter von Premium-Gesundheitsprodukten für Heimtiere. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er als strategische Beteiligung 5,06 Prozent an Swedencare durch den Kauf neu ausgegebener Aktien erworben. Finanzielle Details nannte Symrise nicht. Swedencare wird an der Börse mit rund 10 Milliarden Kronen bewertet, was etwa 1 Milliarde Euro entspricht.

"Wir freuen uns darauf, ein strategischer Investor bei Swedencare zu werden und dieses schnell wachsende Unternehmen zu unterstützen", sagte Symrise-CEO Heinz Jürgen Bertram. "Swedencare ist eine beeindruckende Firma, die unsere Leidenschaft für Lösungen im Bereich Tiernahrung teilt." Das Unternehmen betreibe ein hochprofitables Geschäft, es gebe viele Gemeinsamkeiten mit Symrise und komplementäre Aktivitäten.

Swedencare erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März einen Umsatz von 336 Millionen Kronen, umgerechnet rund 32 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 96 Millionen Kronen, womit Swedencare eine EBITDA-Marge von 28,5 Prozent erreichte.

