Eigentlich war das Thema "Corona" mit den steigenden Impfzahlen sowie den damit verbundenen, rapide sinkenden Inzidenzwerten allmählich am Ausklingen. Entsprechend hellt sich auch das Bild an den Aktienmärkten weiter auf. Mit der ansteckenden "Delta-Mutation" könnte die Hoffnung auf einen baldigen "Normalzustand" aber verfrüht sein. Zumindest stimmt die Verbreitung in Großbritannien, Portugal und Russland nachdenklich. Auch beim Impf-Vorzeigeland Israel nimmt die Ansteckungsrate wieder zu. Nun fordern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...