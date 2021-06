DJ Gea Group trennt sich von Geschäften in Spanien und Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gea Group hat sich im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung von Geschäftsbereichen in Südeuropa getrennt. Wie der im MDAX notierte Anlagenbauer mitteilte, hat er eine Vereinbarung zum Verkauf des Kälte-Contracting-Geschäfts in Spanien und Italien an das französische Familienunternehmen Clauger unterzeichnet. Einen Kaufpreis nannte Gea nicht.

Teil der Transaktion sind die beiden Gesellschaften Gea Refrigeration Italy SpA und Gea Refrigeration Iberica SA. Beide Unternehmen bieten maßgeschneiderte Kältelösungen für Industriekunden an. Zusammen erzielten sie 2020 mit rund 270 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 70 Millionen Euro. Sie erreichen aber nicht die Margenziele, die sich Gea für diese Art von Geschäft vorgenommen hat. Die Transaktion soll im Herbst 2021 abgeschlossen werden.

