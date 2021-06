Vancouver, BC, 25. Juni 2021 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ ) hat zugestimmt, einen Teil der fälligen Zinszahlung an Queen's Road Capital Investment Ltd. ("QRC") (TSXV: QRC) zum 30. Juni 2021 zu begleichen. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (die "Schuldverschreibung") schuldet das Unternehmen QRC zum 30. Juni 2021 Zinsen in Höhe von 255.000 US$, von denen 75.000 US$ durch die Ausgabe von 31.120 Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zu einem angenommenen Preis von 2,41 US$ beglichen werden.

Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung ist der Teil der an QRC zu zahlenden Zinsen, der 2,5 % pro Jahr entspricht, in Aktien zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs pro Aktie an der TSX Venture Exchange ("TSXV") an den zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, die drei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen enden. Der Anteil der an QRC zu zahlenden Zinsen in Höhe von 6,0 % pro Jahr ist in bar zu zahlen. Die Ausgabe der Aktien an QRC unterliegt der Zustimmung der TSXV.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Uranmineralisierung der Zone Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

Tim Gabruch

CEO

IsoEnergy Ltd.

+1 778 379 3211

mailto:cparry@isoenergy.ca

http://www.isoenergy.ca

Investor Relations

Kin-Communication

+1 604 684 6730

iso@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

