DJ Wirtschaftskriminalität steigt 2020 wegen Betrug bei Corona-Hilfen

BERLIN (Dow Jones)--Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaftskriminalität wegen Betrugs bei den Corona-Soforthilfen sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) erhöhte sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Wirtschaftsdelikte um 21,5 Prozent auf 49.174 Fälle. Insgesamt stieg erstmals seit 2017 die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität. Der Gesamtschaden belief sich auf 3,011 Milliarden Euro. Mit der Auszahlung von betrügerisch erlangten "Corona-Soforthilfen" im Jahr 2020 sei ein Schaden von insgesamt 151,3 Millionen Euro entstanden.

Auch die Fallzahlen bei den Betrugs- und Untreuedelikten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erhöhten sich im vergangenen Jahr erstmals seit 2017 wieder. Sie kletterten um 36,6 Prozent auf 4.865 Fälle. Die Schadenssumme erhöhte sich hier im vergangenen Jahr um 68,2 Prozent auf 429 Millionen Euro. Speziell das betrügerische "Cybertrading", also der inkriminierte Handel mit Finanzinstrumenten auf Online-Plattformen, nehme immer größere Ausmaße an.

International vernetzte Tätergruppierungen böten hier einer großen Anzahl von Anlegern weltweit Finanzprodukte wie beispielsweise Differenzkontrakte (Contracts of Difference) oder virtuelle Währungen mit betrügerischen Absichten an. Dabei würden die Täter immer professioneller und lockten mögliche Opfer zunehmend durch vermeintlich seriöses Marketing über die Sozialen Medien und das Internet, so das BKA.

Bei der Anzahl ermittelter Tatverdächtiger war 2020 ein Anstieg um 27,9 Prozent auf 28.509 Personen zu verzeichnen. Der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger betrug 29,4 Prozent und nahm gegenüber dem Vorjahr um 51,7 Prozent zu. Insbesondere im Bereich des Leistungsbetrugs kämen die Täter meist aus dem europäischen Ausland. Organisierte Tätergruppierungen nutzen hierbei die EU-Freizügigkeit aus, indem sie eigene Landsleute gezielt nach Deutschland verbringen und diese daraufhin aufgrund von falschen Angaben zu ihren Arbeitsverhältnissen unberechtigt Sozialleistungen vom Staat beziehen, so das BKA.

Die Aufklärungsquote bewegt sich trotz der dargestellten Entwicklungen mit 91,5 Prozent auf dem hohen Niveau der letzten Jahre.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.