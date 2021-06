DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co folgen der Wall Street nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag gut behauptet in den Handel gestartet. Damit sorgen die positiven US-Vorgaben, wo S&P-500 sowie Nasdaq-Composite auf neue Rekordhochs geklettert waren, für den entscheidenden Impuls. Im Fokus dürfte im Tagesverlauf die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie vor dem Hintergrund der sich immer rascher ausbreitenden Delta-Variante. Sollte das Risiko-Pendel in Europa in Richtung der gefährlicheren Virus-Mutation ausschlagen, wie am Vortag bei den Reisewerten zu beobachten, könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, heißt es. Der Reisesektor war zu Wochenbeginn um 3,2 Prozent eingeknickt. Aktuell erholt er sich leicht um 0,5 Prozent.

Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 15.638 Punkten zu, der Euro-Stox-50 handelt 0,4 Prozent höher bei 4.106 Punkten.

Daneben rückt der zur Wochenmitte anstehende Halbjahresultimo in den Blick. Der DAX hat seit Jahresbeginn um knapp 14 Prozent zugelegt, der breite Euro-Stoxx-600 um gut 14 Prozent. Daher könnte es in den kommenden beiden Sitzungen zu Portfolio-Anpassungen kommen und zum Beispiel Underperformer verkauft werden, so Marktteilnehmer.

Tui stockt Wandelanleihe auf

Der Reiseveranstalter Tui (-2,9%) hat derweil die Wandelanleihe vom April um weitere bis zu 190 Millionen Euro aufgestockt. Die Jefferies-Analysten stufen dies im Hinblick auf die 2,5 Milliarden Euro durch die KfW als "Tropfen auf den heißen Stein" ein. Die zusätzlichen Mittel seien weniger als eine Monatsliquidität - ohne die Rückzahlungen. Sie sehen unverändert ein Liquiditäts- und Bilanzrisiko, zudem könnten strukturelle Veränderungen in der Post-Covid-Zeit diese noch verstärken.

Mit einem Abschlag von 0,2 Prozent stellt die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) im frühen Handel das Schlusslicht im DAX. Als belastend werden die Aussagen von FMC-Chef Rice Powell gegenüber dem "Handelsblatt" gewertet, dass die Pandemie das Unternehmen ein Jahr Wachstum kosten werde. Er rechne damit, dass FMC bis Juni nächsten Jahres die Auswirkungen der Übersterblichkeit bei den Dialysepatienten spüren werde. Eine Abspaltung vom Mutterkonzern Fresenius lehnt Powell ab.

Cherry AG mit schwachem Börsendebüt

Ein eher enttäuschendes Börsendebüt hat die Cherry AG verzeichnet. Der erste Kurs wurde bei 32,00 Euro festgestellt und entsprach damit exakt dem Ausgabepreis. Dieser hatte bereits am unteren Ende der Angebotsspanne von 30 bis 38 Euro gelegen. Die Marktkapitalisierung des Herstellers von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen liegt damit bei 778 Millionen Euro. Aktuell notieren die Titel bei 31,98 Euro.

Für die Aktie von Atoss Software geht es um 0,9 Prozent nach oben. Den positiven Impuls liefert der Aufstieg in den SDAX zum 1. Juli. Sie ersetzen dort die Aktien von Osram Licht, die sich unverändert zeigen. Hauck & Aufhäuser bleibt weiter positiv für die Atoss-Aktie gestimmt und erwartet eine Fortsetzung des Wachstumskurses.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.105,70 +0,4% 15,79 +15,6% Stoxx-50 3.541,78 +0,3% 9,62 +14,0% DAX 15.638,25 +0,5% 84,07 +14,0% MDAX 34.416,97 +0,4% 140,70 +11,8% TecDAX 3.603,26 +0,6% 21,04 +12,2% SDAX 16.075,74 +0,4% 71,01 +8,9% FTSE 7.100,72 +0,4% 27,75 +9,5% CAC 6.581,05 +0,4% 23,03 +18,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,18 +0,01 -0,42 US-Zehnjahresrendite 1,49 +0,02 -1,19 DEVISEN zuletzt +/- % Di,8:37 Mo, 18:36 % YTD EUR/USD 1,1913 -0,1% 1,1918 1,1924 -2,5% EUR/JPY 131,83 -0,1% 131,83 131,84 +4,6% EUR/CHF 1,0962 -0,1% 1,0960 1,0962 +1,4% EUR/GBP 0,8595 +0,0% 0,8593 0,8589 -3,8% USD/JPY 110,68 +0,1% 110,61 110,56 +7,2% GBP/USD 1,3861 -0,2% 1,3872 1,3885 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4579 -0,0% 6,4609 6,4590 -0,7% Bitcoin BTC/USD 35.047,26 +1,0% 35.008,26 34.611,26 +20,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,98 72,91 +0,1% 0,07 +50,9% Brent/ICE 74,45 74,68 -0,3% -0,23 +45,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,63 1.778,48 -0,3% -4,85 -6,6% Silber (Spot) 26,02 26,13 -0,4% -0,10 -1,4% Platin (Spot) 1.090,83 1.094,65 -0,3% -3,83 +1,9% Kupfer-Future 4,24 4,28 -0,9% -0,04 +20,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 03:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.