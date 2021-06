Köln (ots) - Ab sofort können Sky Q-Kund:innen in Deutschland und Österreich einfach und direkt auf TVNOW - demnächst RTL+ - zugreifen. Im Premium-Bereich finden sie eine Programmvielfalt aus über 50.000 Programmstunden verschiedener Genres - von TVNOW-Originals wie der ersten lesbischen Dating-Show "Princess Charming" oder dem Doku-Highlight "Angela Merkel - Frau Bundeskanzlerin" über exklusive Lizenzserien wie "Why Women Kill" von "Desperate Housewives"-Macher Marc Cherry bis zu zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ" oder "Die Bachelorette" bereits vor der TV-Ausstrahlung. Demnächst stehen außerdem u.a. Fiction-Highlights wie "Faking Hitler" mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu oder "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann sowie exklusive Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League zum Streamen bereit.Mit TVNOW auf Sky Q erhalten Entertainment-Fans außerdem auf Abruf und kostenlos Zugriff auf insgesamt über 4.700 Programmstunden mit TV-Highlights von RTL, VOX, RTLzwei und allen weiteren Free-TV-Sendern der Mediengruppe RTL.Die kostenlosen Inhalte von TVNOW im Free-Bereich können ohne vorherige Anmeldung abgespielt werden. Für das kostenpflichtige TVNOW-Premium-Paket (4,99 Euro pro Monat) können sich die Sky Q-Kund:innen auf www.tvnow.de registrieren.Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland:"Durch die Aggregation von TVNOW auf Sky Q vereinen wir die größten und beliebtesten Mediatheken auf einer Plattform. Wir stärken damit die Position von Sky Q als führende All-in-One Plattform. Wie kein anderer Service steht Sky Q gleichermaßen für lineares Fernsehen, ein exklusives On-Demand-Angebot, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Und mit TVNOW schaffen wir für unsere Kund:innen einfach noch mehr Content-Vielfalt, ohne Hin- und Herschalten zwischen den Plattformen. Alles einfach auf Sky!"Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter TVNOW: "TVNOW ist schon jetzt der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Durch die Zusammenarbeit mit Sky können ab sofort auch rund 2,5 Millionen Sky Q-Kund:innen schnell, einfach und direkt auf unser vielfältiges und hochwertiges Inhalteangebot zugreifen. Das ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt, um das Streaming-Abo für ganz Deutschland zu werden."TVNOW hat seine Reichweite in den letzten Monaten deutlich ausgebaut. Die TVNOW-Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.Über TVNOWTVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste deutsche Streamingdienst im Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit über 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify, Prime Video und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Mediengruppe RTL DeutschlandDie Mediengruppe RTL Deutschland ist mit dem Portfolio aus 14 starken Sendermarken sowie dem Streamingdienst TVNOW der führende Anbieter von Videoinhalten in Deutschland. Zu den digitalen Marken der Unternehmensgruppe gehören neben TVNOW unter anderem das Nachrichtenangebot ntv oder das General Interest Portal RTL.de. Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht mit ihren Sendern und Plattformen monatlich bis zu 65 Millionen Zuschauer:innen im linearen TV und bis zu zusätzlich 39,11 Millionen User:innen bei den Digital-Angeboten. Der stark wachsende Streamingservice TVNOW bietet über 50.000 Programmstunden und ist mit bis zu 7,01 Mio. UUs (agof daily digital facts, 03/2021) und bis zu 53 Mio. Visits (IVW, 03/2021) das führende deutsche Streamingangebot.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kund:innen Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationJulia Kikillis T: +49 221 456-74400julia.kikillis@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4954776