DJ TABELLE/Bundesländer melden rückläufige Jahresinflation

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer Reihe von Bundesländern ist die jährliche Inflationsrate im Juni zurückgegangen. Wie die Statistischen Landesämter mitteilten, sank sie in Bayern von 2,6 auf 2,4 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 2,6 auf 2,5 Prozent und in Hessen von 2,5 auf 2,2 Prozent. Der Höhepunkt des Inflationsanstiegs dürfte aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei 3 bis 4 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 (Mai: 0,5) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,3 (2,5) Prozent sinken.

=== Juni Mai +++ veröffentlicht Bayern +0,4% gg Vm +0,5% gg Vm +2,4% gg Vj +2,6% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,5% gg Vm +0,5% gg Vm +2,5% gg Vj +2,6% gg Vj Hessen +0,3% gg Vm +0,6% gg Vm +2,2% gg Vj +2,5% gg Vj Brandenburg +0,5% gg Vm +0,4% gg Vm +2,4% gg Vj +2,6% gg Vm +++ noch nicht veröffentlicht Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +2,5% gg Vj Sachsen xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm xx,x% gg Vj +2,4% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,4% gg Vm* +0,5% gg Vm (14.00 Uhr) +2,3% gg Vj* +2,5% gg Vj * = Prognose ===

