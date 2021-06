DJ PTA-Adhoc: Capella AG: Capella AG: Vorstands- und Aufsichtsratswechsel

München (pta010/29.06.2021/10:15) - Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

Capella AG: Vorstands- und Aufsichtsratswechsel

München, 29. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat hat heute den bisherigen stellv. AR-Vorsitzenden Herrn Michael Klemmer mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Klemmer hat deswegen heute sein Amt als Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Juli 2021 niedergelegt. Die Amtszeit des bisherigen Vorstands endet zum 30. Juni 2021. Michael Klemmer ist Vorstand und Hauptaktionär der Vicus Group AG und Geschäftsführer der Vicus Media GmbH. Herr Klemmer wird den mit adhoc Mitteilung vom 18. Juni 2021 angekündigten Reverse-IPO von auto.de umsetzen. Parallel hierzu haben die weiteren Aufsichtsratsmitglieder ihre Mandate ebenfalls niedergelegt, damit der Aufsichtsrat für den geplanten Reverse-IPO neu besetzt werden kann. Vorstand und Aufsichtsrat werden beim Registergericht die gerichtliche Bestellung von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beantragen.

Mitteilendes Unternehmen: Capella AG ISIN DE000A2P2N48 Düsseldorfer Wertpapierbörse

Kontakt / Mitteilende Person: Albert Schaper, Vorstand

Aussender: Capella AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Albert Schaper Tel.: +49 89 54 54 388 12 E-Mail: info@capella-holding.de Website: www.capella-holding.de

ISIN(s): DE000A2P2N48 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

