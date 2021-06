Berlin (ots) - Vor der richtungsweisenden Bundestagswahl treffen Aktivistin Luisa Neubauer und Zeit-Vize-Chefredakteur Bernd Ulrich im Zwiegespräch aufeinander. Sie vertreten zwei Generationen und befinden sich in komplett unterschiedliche Lebenssituationen. Sie haben eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Doch beide wissen: Es ist höchste Zeit, das Gespräch zu suchen. Wie können die großen Krisen unserer Tage gemeistert werden? Wieviel Ehrlichkeit verträgt der Konflikt der Generationen?Nach 16 Jahren endet im September die Ära Merkel, und in einer historischen Entscheidung stärkt das Bundesverfassungsgericht die Freiheitsrechte der jüngeren Generation. Die Ökologie steht im Zentrum aller Zukunftsfragen. Doch wie ernst nehmen die Parteien das Urteil? Und was heißt es, Wahlen unter geopolitischen Hochdruck abzuhalten? Spannend, offen und klug diskutieren Luisa Neubauer und Bernd Ulrich die drängenden Themen dieser Tage: Pandemie und Klimaschutz, Ökologie und Freiheit; Wandel und Demokratie, Jung und Alt, Mann und Frau, Westen und Entwicklungsländer, Gendersternchen und Feminismus.https://www.klett-cotta.de/buch/Tropen-Sachbuch/Noch_haben_wir_die_Wahl/145935Das Buch erscheint am 24. Juli.Pressekontakt:Katharina WiltsPresse (Leitung)Klett-Cotta - Tropen - Hobbit PresseRotebühlstraße 7770178 StuttgartTel.: 0711-6672-1258k.wilts@klett-cotta.dewww.klett-cotta.deStuttgart HRB 1890 - UST-IDNr. DE 811 122517J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbHGeschäftsführer: Dr. Andreas Falkinger, Philipp Haußmann, Tom Kraushaar, Verleger: Dr. Michael KlettOriginal-Content von: Klett-Cotta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8005/4954837