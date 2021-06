Microsoft schaltet das Game-Streaming xCloud auf Browsern und iOS in 22 Ländern scharf. Über Hundert Konsolen-Titel lassen sich ab sofort auf iPad und iPhone spielen. Nach mehreren Monaten in begrenzten Beta-Tests bietet Microsoft den Dienst xCloud nun einer breiteren Öffentlichkeit an. Das Cloud-Gaming-Angebot unterstützt neuerdings neben dem Browser auf PCs auch Safari auf iPhone und iPad und ermöglicht so das Spielen von 260 Titeln des Katalogs auch auf den Apple-Geräten. Dazu müssen sie jedoch einige Voraussetzungen mitbringen. Voraussetzungen: Game Pass ...

