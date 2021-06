Puma: Gehebeltes Renditepotenzial bei anhaltender Rally

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in einer soliden Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs innerhalb der vergangenen 12 Monate um nahezu 50 Prozent ansteigen ließ. In den vergangenen Tagen verstärkte sich die Rally wegen der Rekordzahlen von Nike und die Aktie überwand am 25.6.21 sogar erstmals kurzfristig die Marke von 100 Euro.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von Warburg Research, die die Aktie mit einem Kursziel von 120 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Rally noch länger andauern. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in den nächsten Monaten ihren Anstieg auf 105 Euro fortsetzt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF88MD6, wurde beim Puma-Aktienkurs von 99,22 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 105 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,063 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,063 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA7LDR3, wurde beim Puma-Kurs von 99,22 Euro mit 0,76 - 0,78 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 105 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,29 Euro (+65 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,243 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,243 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE81FG1, wurde beim Puma-Kurs von 99,22 Euro mit 1,12 - 1,13 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 105 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,67 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de