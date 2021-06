Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Einzig die NAB habe ihren Covered Bond zu MS +10 begeben, was gegenüber Guidance ein Minus von 3 Basispunkten bedeute. Die nahende Sommerpause und/oder die erwartet große Aktivität der EU im Rahmen der NGEU-Finanzierung würden Schatten vorauswerfen. Ein neues Mandat hätten jeweils der Credito Emiliano für einen 7-jährigen Covered Bonds und die polnische Entwicklungsbank Gospodarstwa Krajowego für ein 10-jähriges Papier gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...