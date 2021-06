Frankfurt elektrifiziert immer mehr seiner Busse. Auf der Linie M60 fahren seit einigen Monaten 13 neue Batterie-elektrische Fahrzeuge, geladen werden sie im Müllheizkraftwerk in Heddernheim. Ein deutschlandweit bis dato einmaliger Ansatz. Künftig sollen dort auch Müllfahrzeuge ihren Strom erhalten. *** Mit der M60 hat die Stadt Frankfurt am Main ihre erste vollumfängliche Elektro-Buslinie in Betrieb ...

