Hamburg (ots) - Die Weichen für das Präventionsprogramm Babylotse der Stiftung SeeYou in den kommenden Jahren sind gestellt. Die Hamburgische Bürgerschaft hat am 3. Juni 2021 den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen und einer Erhöhung der Landesmittel zugestimmt. Zusammen mit der ebenfalls beschlossenen Stärkung der Familienteams ist dies ein sehr gutes Signal für Hamburger Familien!Das Programm "Babylotsen Hamburg" der Treuhandstiftung SeeYou des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift ist seit 2013 ein wesentlicher Baustein der Frühen Hilfen Hamburg. Ziel des Präventionsprogramms ist es, psychosozial belastete Schwangere beziehungsweise Familien in Belastungssituationen bereits in der Geburtsklinik zu erreichen, zu beraten und auf Wunsch in passgenaue Hilfsangebote zu vermitteln. So werden Familien früh gestärkt, gut für ihre Kinder sorgen zu können. Das Angebot ist für die Familien freiwillig und kostenlos.Nicole Hellwig, Landeskoordinatorin Babylotse, begrüßt die Entscheidung: "Je früher wir Familien entlasten, umso größer sind die Chancen für ein sicheres und gesundes Aufwachsen und die gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder, unabhängig von ihren Lebensverhältnissen. Der nun beschlossene Einsatz von zusätzlichen Landesmitteln ist zukunftsweisend, diese werden dringend benötigt, um die wichtige Arbeit der Babylotsinnen in den Geburtskliniken fortsetzen zu können.""SeeYou dankt im Namen der Familien allen beteiligten Fraktionen der Bürgerschaft herzlich und wird den vertrauensvollen Austausch mit der Sozialbehörde und den gesundheits- und familienpolitischen Sprecher*innen der Bürgerschaftsfraktionen fortsetzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, alle Hamburger Familien mit einem entsprechenden Bedarf unterstützen zu können", so Dr. Sönke Siefert, Geschäftsführer der Stiftung SeeYou.Die Stiftung SeeYou des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift macht es sich seit 2004 zur Aufgabe, Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern sowie psychosozial belasteten Familien zu helfen, das Leben mit ihren Kindern bestmöglich zu gestalten. Seit dem Start 2007 in Hamburg wurde das Programm Babylotse kontinuierlich ausgeweitet. Heute sind Babylots*innen in acht Bundesländern an mehr als 70 Geburtskliniken - flächendeckend in Hamburg, Frankfurt und Berlin - sowie in 32 Frauen- und Kinder- und Jugendarztpraxen im Einsatz. Damit erreicht das Programm jährlich mehr als 115.700 Familien, das entspricht rund 15,5 Prozent (basierend auf den Zahlen der Milupa-Geburtenliste 2020) aller Geburten in Deutschland.Pressekontakt:Anika FirusÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: a.firus@seeyou-hamburg.deTel. 0171 414 22 77Stiftung Familienorientierte Nachsorge Hamburg SeeYouLiliencronstraße 13022149 HamburgTelefon: 040/67377-730Telefax: 040/67377-740info@seeyou-hamburg.dewww.seeyou-hamburg.deOriginal-Content von: Stiftung SeeYou, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115486/4954928