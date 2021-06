Die Pinduoduo-Aktie hat am Montag 2,1 Prozent an Wert verloren. Damit setzt sich die jüngste Schwächephase fort. Mittlerweile notieren die Papiere wieder unterhalb ihrer 200-Tagelinie. Diese aber zeigt nach oben und zeugt damit von einem intakten Aufwärtstrend. Die Notierungen könnten also wieder gen Norden streben. Was Anleger wissen müssen und...

