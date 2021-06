DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Research Update/Studie

Original-Research: RUBEAN AG - von SRH AlsterResearch AG Einstufung von SRH AlsterResearch AG zu RUBEAN AG Unternehmen: RUBEAN AG

ISIN: DE0005120802 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.06.2021

Kursziel: 23 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Thomas Wissler Rubean AG - Seltene Gelegenheit, von einem schnell wachsenden, hoch skalierbaren Geschäftsmodell zu partizipieren Die SRH AlsterResearch AG hat die Coverage der RUBEAN AG aufgenommen und empfiehlt die Aktien mit einem Kursziel von 23 Euro/Aktie zum Kauf. Wir begründen dies kurz gefasst wie folgt: Die Rubean AG ist ein in Deutschland börsennotiertes FinTech-Unternehmen, das aufgrund seiner relativ geringen Größe, des begrenzten Streubesitzes und des zugegebenermaßen mittelmäßigen Track-Records in der institutionellen Investment-Community derzeit kaum bekannt ist. Durch den Gewinn von Großkunden wie Sparkassen, BBVA oder Global Payments befindet sich Rubean jedoch an einem Wendepunkt mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum. Kurz gesagt bietet Rubean kleinen und mittleren Händlern und sogar Einzelunternehmern eine sichere, kostengünstige und nahtlose Möglichkeit, bargeldlose Zahlungen mit dem eigenen Mobiltelefon als Zahlungsterminal für NFC-fähige Zahlungskarten oder Smartphones zu akzeptieren. Mit diesem so genannten phonePOS zielt Rubean auf einen Markt von bis zu 42 Mio. Kleinsthändlern in Europa und schafft damit einen unbestrittenen Marktraum im Wert von 2,5 Mrd. Euro p.a. (eAR). Folglich wird der Umsatz mit einem CAGR-Wachstum von ca. 130% p.a. (20-24E) in die Höhe schnellen. Noch wichtiger ist, dass die Erträge bereits ab 2023E positiv werden, da das Geschäftsmodell hoch skalierbar ist und EBITDA-Margen von mehr als 40% ermöglicht - ähnlich wie bei anderen Anbietern von Zahlungslösungen. Rubean profitiert zudem von den konservativen deutschen Rechnungslegungsstandards (HGB), da nahezu 100% der Entwicklungskosten als Aufwand verbucht und nicht in der Bilanz aktiviert wurden. Potenzielle neue Investoren profitieren daher von fünf Jahren intensiver Softwareentwicklung, die bereits von den bisherigen Gesellschaftern, u.a. dem Management, den Gründern und dem strategischen Partner CCV Group, dem Branchenriesen und Technologieführer für hardwarebasierte Zahlungsterminals in Europa, geleistet wurde. Folglich glauben wir, dass eine Investition in Rubean eine seltene Gelegenheit darstellt, von einem schnell wachsenden, hoch skalierbaren Geschäftsmodell zu partizipieren, das nun die Früchte eines technologisch fortschrittlichen Produkts ernten muss. All dies dürfte für institutionelle Investoren neu sein, was der Grund dafür sein könnte, dass sich all dies derzeit nicht adäquat im heutigen Aktienkurs widerspiegelt. Daher nehmen wir die Coverage mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 23,00 auf - ein Upside von nahezu 100%. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

