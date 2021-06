Solar-Sommer 2021. Angekündigte IPOs seitens der Modulbauer Canadian und Jinko sorgen für frische Impulse. Auch neue Studien stützen. Die Margen für Photovoltaik werden von den neuen Klimaschutzzielen in Deutschland profitieren, so die Experten von enervis energy. Die Stromnachfrage bis 2030 steige signifikant. Die Elektrifizierung des Verkehrssektors und der Markthochlauf von Wasserstoff würden einen Ausbau von Solar und Co benötigen, der deutlich über die derzeitigen Pläne hinausgehen müsse."Rechnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...