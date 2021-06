DJ Nestle strebt positive Wasserbilanz an und investiert 120 Mio CHF

Von Maitane Sardon

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Nahrungsmittelkonzern Nestle will 120 Millionen Franken in über 100 Projekte zur Regeneration lokaler Wasserkreislaufsysteme investieren. Dadurch soll die Natur ab 2025 mehr Wasser zurückbehalten können als das Wassergeschäft von Nestle ihr entnehme, teilte der Konzern mit. Diese neue Initiative baue auf einer Verpflichtung von 2017 auf, wonach Nestle bis 2025 alle Standorte seines Wassergeschäfts nach dem Standard der Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifizieren lasse.

Nestle misst nach weiteren Angaben den Projektfortschritt anhand des Volumetric Water Benefit Accounting (VWBA), einer vom World Resources Institute entwickelten Methode. Damit ließen sich die Aktivitäten im Bereich Wassermanagement einheitlich analysieren.

