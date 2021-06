Hyundai startet den Testbetrieb seines Wasserstoff-betriebenen Busmodells namens Elec City Fuel Cell Bus in München. Dazu hat der südkoreanische Hersteller nun je ein Exemplar an den Busbetrieb Josef Ettenhuber GmbH und an das Unternehmen Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH & Co. KG überreicht. Auf Basis der Kundenerprobungen will Hyundai die Fahrzeuge mit Blick auf die Anforderungen europäischer ...

